ง

͠

°

͟

ل

͜

͡

°

ง

Pokaż całość

1. To będzie poprawione, w przyszłości będzie można również mieć wgląd do wszystkich poprzednich przećwiczonych tekstów.2. To będzie również poprawione!3. Tym też się zajmę.Moim zdaniem to jest ogromna różnica słuchać swojej własnej perfekcyjnej wymowy. Sam po latach używania języka włoskiego zrozumiałem, że wciąż mi daleko do poprawnej natywnej wymowy. (, a stało się to dzięki słuchaniu