W czasie 2ww najwiecej samotow czy to Luftwaffe, usa czy ruscy potracili w czasie lotów niebojowych, poprostu sa to wszystko zlomy wyprodukowne na #!$%@? majace posluzyc krotko bardzo trudne w pilotazu z wieloma wadami, wiec jak widze te latajace zlomy po 70 latach to chyle czola za odwagę