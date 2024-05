minimalne wyroki za posiadanie pornografii dziecięcej zostaną zmniejszone

Pokaż całość

Minimalne to słowo klucz, pornografia dziecięca to nie tylko jakieś totalnie zwyrolskie filmy z ruchania niemowlaków ale też nudesy młodych gówniar które je publikują w internecie z własnej nieprzymuszonej woli, obligatoryjne karanie więzieniem za zapisanie sobie takiego zdjęcia to idiotyzm a tak obecnie wygląda to w niemieckim prawie (a w polskim prawie w tej kwestii to w ogóle jest cyrk na kółkach bo tutaj