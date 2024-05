Cóż. Gdyby przez ostatnie 15+ lat nie zaorano całej infrastuktury przemysłowej do ich budowy/ obsługi/ remontów (na czele z PZL wola) oraz nie skasowano skasowano calego B+R To byłby to pewnie całkiem cenny środek w zasobach wojsk pancernych. A tak - można tylko zajeżdżać zajeżdżać je do końca rezursow.