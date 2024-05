Trzy razy byłem/ zwiedzałem Majdanek. Za każdym razem resztę dnia byłem przybity.

Świadomość, że oglądasz komorę gazową, krematorium, sterty butów... - gdzie kilkadziesiąt lat temu byli ludzie, którzy zostali zamordowani, a ty teraz w tym miejscu bezpiecznie stoisz jest przytłaczająca.

Do Lublina przyjeżdża wiele wycieczek z Izraela, wiele z nich to dla żydowskiej młodzieży miejsce na głupie żarty. Zero refleksji, zadumania, współczucia. Jakiejś reakcji, świadomości, że to ludzie ludziom zgotowali ten los, Pokaż całość