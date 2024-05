nie ma w polskich sądach zasady precedensu, nawet w przykladzie z artykulu jeden sąd wydal wyrok przeciwny do sądu innej instancji w tej samej, teoretycznie prostej sprawie. Kolejni chętni nie wiedza czego mogą sie spodziewac. To by musial UOKiK zainterweniowac u ustawodawcy ale woli zajmowac sie drobniejszymi sprawami. W koncu gdy obywatel przeplaca to wspiera sektor budowlano-deweloperski ;)