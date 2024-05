Hokus-pokus, widzę przyszłość: rząd wprowadza limity cen, które są wyższe niż ceny rynkowe, BK0% robi to, co miało robić, czyli napędza popyt i drożyznę, a rząd ma czyste ręce, bo wprowadził limity. No i jeszcze przy następnym programie będą mogli napluć na krytyków BK0% i ludzi z pomysłem wpisywania hamulców w program, bo przecież już robiliśmy i nie działają ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )