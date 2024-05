Droga już jest.Ta,która prowadzi do mostu.Gdy mostu nie będzie stanie się bezużyteczna po obu stronach.To też jest koszt.Trwałe wyłączenie ziemi z użytku to też jest koszt.Utrzymanie dodatkowej drogi to też jest koszt.

To się nie spina.Most jest kosztem jednorazowym,bez wywłaszczeń,utraty przychodów,a remontów nie wymaga tak często jak droga.Nie zwiększy też kosztów obsługi zimowej (dodatkowa droga je spowoduje).

Bilans jest mocno naciągany,suche liczby koszt tego vs. koszt tamtego.