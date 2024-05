Co do melatoniny to jest cudo. Używam b.rzadko bo jeśli nic się nie wydarzy to śpię rutynowo, próbuję sam zasnąć.

Jednak w przypadku stresu przed delegacją, podróżą, czymkolwiek co blokuje sen, melatonina skraca meczarnie i ciagłe wybudzanie, rzucanie się po łóżku.



Moje ostatnie odkrycie to kefir przed snem. Po miesiącu stosowania mogę powiedzieć- jest efekt, mniej złych i niepotrzebnych myśli przed snem- łatwiej zasnąć. Serotonina wyzwala melatoninę naturalnie.