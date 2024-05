Ehhh te zakompleksione Polaki cały czas myślą o przeszłości zamiast skupić się na teraźniejszości. Przecież wszyscy oświeceni Europejczycy wiedzą, że Niemcy w czasie wojny to nie służyli w armii i nie zabijali cywilów, żydów i innych narodowości tylko pracowali na kolei i w orkiestrach dętych. Te złe rzeczy to robili tylko i wyłącznie "naziści", którzy przylecieli z Marsa. Poza tym to wina Hitlera bo "uwiódł" i zmusił naród do barbarzyństwa ( ⌐ Pokaż całość