Zapomniano dodać że ten sam rolnik blokuje drogi a potem idzie głosować na PiS .



To PiS zgodził się na zielony ład kamieniem ołówek czy fit for55. To przez nich tam stoicie a mimo to 66% rolników zagłosowało na PiS.



Kumam za po jest kontynuatorem tej chorej polityki l ale to PiS to wszystko wdrożył ...



... I wy #!$%@? dziś blokuje drogi. A #!$%@? wam w dupę, jak was popierałem to Pokaż całość