Ten co autem rozjeżdżał też miał rysy ukraińskie i z akcentem gadał. Do tego blachy miał z literką jakąś (literki w polskich blachach dla konfederatów znaczą, że Ukrainiec jak kierowca coś złego robi) xD Polka co jeździ na taksówce też ma akcent ukraiński i jakiś husarz się do niej pyrtał. Zaraz się dowiemy, że Majtczak też Ukrainiec xD