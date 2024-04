I o to właśnie chodzi, to nie jacyś "soft guys" tylko faceci prawdziwie twardzi. Redpile narzekają na kobiety, że hipergamiczne i tylko łase na forsę. Ale to od mężczyzn zależy jakie oni wymagania stawiają wobec swoich partnerek. Jeśli oczekują by pani tylko leżała, ładnie wyglądała, pachniała i żadnej wartości czy to intelektualnej czy fachowej nie wnosiła, to niech się nie dziwią potem, że kobita jest z nimi tylko dla forsy bo sama Pokaż całość