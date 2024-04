Te osoby zostały skazane na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Do tej pory nie odbywały kary, miały je odroczone ze względu na stan zdrowia - powiedział Frątczak.

Co za przypadek że obydwoje mieli zły stan zdrowia. Ciekawe który skorumpowany lekarz im to załatwił. Powinno się go także dojechać.