Najwięcej wychędożył PIS rolników, nie miał żadnego planu na wybory samorządowe, miał na sumieniu dwóch pajaców co ich prezydent puścił jak bąka z 4 liter, zabrano im tubę propagandową, ale w "chłopskich" głowach wciąż biło serce do Partii,mało tego ich rząd i minister rolnictwa z kolegami z poza sejmu robili miliardowe zyski na kupnie zboża z UA, przez co ceny poszły w dół, to skoro rząd się zmienił, nie ma ich ministra, Pokaż całość