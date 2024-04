Lewactwo jak zwykle próbuje rozwiązać problemy które by nie istniały jeśli nie istniał by socjalizm. Głównym powodem alkoholizmu są problemy ekonomiczne spowodowane przez zbyt duże opodatkowanie pracy oraz nadmierną ilość regulacji. Róbcie kolejne zakazy to wrócimy do czasów kiedy w co drugim domu pędziło się bimber.