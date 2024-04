Zawołam was w 2030 roku i zobaczymy ile tych mieszkań zbudowali.



Który to już raz socjalistyczny rząd obiecuje miliony mieszkań?



Tereny poprzemysłowe są to grunty z nadmierna ilością zanieczyszczeń, których koszt pozbycia się podnosi drastycznir koszty budowy. Natomiast ceny gruntów poza centrum są niskie, bo nikt nie chce już mieszkać na wsi...



Samo to, że inicjatorem jest człowiek, który blokował konta bankowe ludziom podczas pandemii :/