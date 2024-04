Ta poczta to dno, nic tam nie ma.

Karton na paczkę chciałem niedawno, no to mają tylko kilka rozmiarów, albo dużo za duża albo za mała.

Pomyślałem sobie, no, ale na pewno mają przynajmniej papier do pakowania paczki na taką okazję, w końcu to poczta.

Oczywiście nie mieli, to jest jakaś kpina, ale za to po brzegi zapchani gównem nie mającym nic wspólnego z pocztą.

Oni by więcej zarobili jakby jabłka sprzedawali Pokaż całość