W kolejnych wyborach przemówi milcząca większość i świat będzie zbierał szczęki z podłogi jak AFD będzie mogło samodzielnie rządzić. Za chwilę zaczną się pytania na niemcowej scenie politycznej: no ale jak to się stało, że "prawicowi ekstremiści" doszli do władzy. Nigdy się małpy nie nauczą.