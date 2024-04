W chlewionce syf, w lidlu wkurza mnie ta zagroda za kasami samoobsługowymi (to jest w ogóle zgodne z prawem?) i promocje widma "tu było 10 pizz cztery sery w promocji, ale już nie ma, było ustawić się w kolejce przed otwarciem sklepu, to może by ci się udało kupić", w żabce drogo, carrefour mam daleko od siebie, a najlepsza sieć sklepów w których lubiłem robić zakupy, czyli tesco się zawinęła. I jak Pokaż całość