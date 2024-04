Demografia głupcze. Za chwilę zacznie wymierać masowo powojenny wyż demograficzny, będzie od zatrzęsienia nieruchomości, a ludzi coraz mniej.



Jedyne co może zmniejszyć podaż, to wyśrubowane normy energetyczne i inne, wtedy sporo starych domów pójdzie do rozbiórki, ale to i tak nie zatrzyma tego procesu.



Jedyne co mogłoby to zmienić, to masowa imigracja do Polski rzędu 0,5 mln ludzi rocznie osiedlających się na stałe - ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.