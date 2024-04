Ten Pan to już powinien być na emeryturze a nie dalej siedzieć w polityce. Jest on szefem rządu i swoich ministrów więc łaski nie robi by odpowiadać na pytania związane z podlegajacymi pod nim ministerstwami. Najlepiej robić spychologię na innych, i tak to się kręci to całe koło spier.. Taka jest prawda że robią laskę developerom i mają w d.. obywateli. Nic odkrywczego, że w politykę idzie się po kasę i ciepłe Pokaż całość