Ostatnio chciałem ODWOŁAĆ wizytę dziecka u dermatologa w poradni przyszpitalnej. Terminy kilka miesięcy do przodu. Nie dało się dodzwonić, a jechać kilkanaście kilometrów, zwalniać się z pracy, stać w korkach to nie bardzo mi się chciało. Z prywatnej placówki to sami dzwonią lub przypominają smsem.