Podoba mi się, że faceci się budzą i powstaje coraz wiecej profili o tym, że tak sa nierówności między płciami, ale to działa w obie strony.

Co więcej większość nierówności, którymi kobiety sobie szkodują i popłakuja o nierównościach, wynika z faktu, że ma to UZASADNIENIE W TYM, że odbijają sobie to w zupełnie innym miejscu i to z nawiązką.

Weźmy te niby mniejsze płace o około 10%.

Realnie w większości firm coś Pokaż całość