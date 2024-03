Niemcy już nic nie zrobią. To są umowy które zaczynają obowiązywać. Niemcy weszły na rynek chiński ze swoimi samochodami już wiele lat temu. Teraz Chiny wchodzą do UE. Zobaczymy ale konkurencja jeszcze konsumentom nie zaszkodziła. Pytanie jak siadzie sprzedaż niemieckich samochodów do których w Polsce robi się półprodukty. Sporo tego eksportujemy do Niemiec...