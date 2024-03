To po cholerę topimy rocznie kilkadziesiąt miliardów na 800+? Za te pieniądze można by zrealizować masę projektów strategicznych i infrastrukturalnych które podniosą nasze bezpieczeństwo. No ale czy to PIS czy PO lepiej sypać do pieca na przeżarcie... Po za tym więcej programów BK2% albo 0% Tuska które wywindują ceny mieszkań jeszcze bardziej, oraz durnych ustaw lewicy jak "zmiana definicji gwałtu" które jedyne co zrobią to zniechęcą zwykłych ludzi do związków. Prawdziwi gwałciciele Pokaż całość