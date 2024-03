Ja prowadzę sklep.

Miałem dzisiaj utarg 3 tysiące złotych



No trzeba to podzielić przez 30 dni, a najlepiej 365 dni, odliczyć od tego koszty mojego kredytu, pracowników



No i wychodzi że dopłacam do interesu.



Myślę o tym codziennie wsiadając do swojego Porsche 911 rocznik 2024 ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



PAP - nie dość że finansowanie z budżetu, to jeszcze przeciw podatnikom