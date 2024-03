Biedactwo zaczaiło, że złoty to dolara umocnił się o 30 procent a składy pełne bo "zawsze rosło". I co tu teraz zrobić?



Czy słyszeliście, żeby w Polsce jakiś większy deweloper ostatnio zbankrutował? Albo firma handlująca materiałami budowlanymi?



Nie?



Dlatego bo wy za to płacicie w cenach.



Bankructwa są podstawowym elementem kapitalizmiu. Biznes lepszy wypiera gorszy.



Jak tak się nie dzieje to płaci konsument.