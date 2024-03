Lewica (lewactwo) najlepiej czuje się z ręką w cudzej kieszeni. To zgraja idiotów, których wybierają im podobni. Generalnie dla mnie Lewica to partia dla nieudaczników, nierobów, pasożytów i innej patologii, co już nie raz udowadniali broniąc nielegalnie zamieszkujących cudze lokale czy tak jak w Warszawie na Grochowskiej - włamując się do nieczynnej piekarni przerabiając ją na squat. Piekarnia ma właściciela, który szarpał się z nimi kawał czasu, aż wreszcie przy pomocy policji Pokaż całość