Swoją drogą dlaczego góra Kamieńsk jest usypana tak ch.jowo tj.wielka w podstawie i płaska u góry?Mogli zrobić fajny stożek wysoki na co najmniej 500-600m n.p.m o oryginalnym mikroklimacie i fantastyczny punkt widokowy w środkowej Polsce do tego z ciekawymi trasami trekkingowymi to zamiast tego wyszedł mało atrakcyjny zalesiony naleśnik z którego niewiele co widać.Niesamowicie zmarnowany potencjał biorąc pod uwagę ilość urobku który mieli do dyspozycji