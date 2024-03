Ostatnio pojawiły się wpisy sugerujące, że rząd zastanawia się nad wprowadzeniem podatku katastralnego. Przeanalizujmy zatem na przykładzie Stanów czym może się to skończyć.



Powyższy obrazek to zrzut ekranu ze strony Zillow [1] (coś jak nasze otodom). Ten oto ładny domek dostępny jest na sprzedaż ze ~ $600k, w zachodniej części miasta Dallas w stanie Teksas.

Przy powierzchni ~ 250 m. kw wydaje się że jest to bardzo duży dom, jednak pamiętajmy że są to standardy amerykańskie oraz że dom jest z desek.



Taki dom ktoś młody mógł odziedziczyć w spadku po rodzicach czy dziadkach, może też mieszkać tam jakieś małżeństwo w wieku 50 lat, lub babcia w wieku 65 lat. Może być tak że ktoś kto kiedyś wybudował lub nabył ten dom dzisiaj pracuje za najniższą krajową w McDonalds. W Polsce często jest tak, że ktoś mieszka w mieszkaniu po rodzicach robiąc za minimalna (albo i mniej u Janusza).

Ktokolwiek by nie był "właścicielem" tej nieruchomości musi płacić co roku podatek w wysokości ok 2% od jej aktualnej wartości. Kwoty podatku oraz wycenę z poprzednich lat widać poniżej: