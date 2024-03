Rosyjskie, zamrożone aktywa posłużą do zakupu broni dla Ukrainy - zapowiedział w piątek niemiecki kanclerz Olaf Scholz

No dobra, tylko co to znaczy. Czy broń będzie kupowana za te aktywa (bo to faktycznie byłoby przełomem) czy za odsetki od nich - co od dłuższego czasu wyglądało na nieuniknione.