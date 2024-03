To Lidl przyjął reklamacje czy nie? Bo z drugiej strony jak Lidl będzie chciał to powie że to obecny nabywca przemalował, teraz udaje że takie dostał i chce zwrot.



Jak dla mnie to za ładnie to wygląda na jakiegoś sztukmistrza, nawet i żeby zrobił tak kilka sztuk to jest to nieoplacalne. Czas, materiał, zabawa z wymyślaniem etykiet, ryzyko że się ktoś połapie, za mniej niż 100zl na sztuce.



Może Lidl wali klientów Pokaż całość