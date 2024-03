To nie mandat (Mandat musi mieć umocowanie w prawie bo jest kara administracyjną), to wezwanie do zapłaty. Ja też mogę takie wystawić, i co?

Nie płacić, nie zgłaszać się nigdzie, nic nie robić.

Nawet jak dojdą po rejestracji do właściciela to muszą udowodnić w sądzie kto kierował, a tego nie zrobią.