Szczerze, może dla niektórych wyda się to głupie, ale w mojej ocenie młodym(do których też w sumie się zaliczam) coraz mniej opłaca się mieszkać top3 największych miast Polski. W gruncie rzeczy rynek pracy w takiej Warszawie jest jedynie pozornie przyjazny dla pracownika. Wiele osób wyobraża sobie, że jak przyjdzie do wawki to będzie zarabiać kokosy i zostanie managerami, co statystycznie się nie zdarza. Większość utyka na stanowiskach 7 k brutto w korpo Pokaż całość