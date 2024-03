Przymierzam się do powrotu do Krakowa i zakupiłem już dom w Krakowie. Jednak realia mnie powoli dobijają: autobus do centrum co 20 minut w szczycie a poza co 40 minut. Sąsiedzi nawet nie sprawdzają rozjazdów bo tylko autami wszędzie jeżdżą. Do granic miasta jeszcze kilka kilometrów.



W mieście gdzie mieszkam zagranicą autobus co 5 minut na stacje metra a stąd średnio max 30 minut w każde miejsce się dostaniesz. Komunikacja publiczna kuleje