... To jest pseudo atrakcja tylko dla tych którzy rozumieją o co się rozchodzi...

Zróbcie sobie test znajdźcie kilka zdjęć tej atrakcji i pokażcie ludziom którzy nigdy nie byli w Katowicach nie widzieli spotkań i nie widzieli tej atrakcji to się przekonacie że mniejszość kapuje że to może być droga lądowania spotka ale niestety brakuje tutaj takiej kropki nad i która wyłączyła tą trawę bezpośrednio ze spodkiem.

Pomijając że to jednak mimo Pokaż całość