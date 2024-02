Rozumiem jego rozgoryczenie ale włażenie do szpitala poza procedurami powołując się na jakieś "prawo naturalne" (jeden z ulubionych buzzwordów kucy i konserw) to trochę nieporozumienie. Już był taki jeden psychol co łaził po szpitalu bez pozwolenia (bo nie wierzył w covid) powołując się na to że jest "suwerenem i może", nagrywał i skończyło się sprawą karną.



Szpital to nie park