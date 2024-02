1,5 mld $ - to według Ukrainy budżet rosyjskiej operacji Majdan-3. Rosjanie chcą wywołać konflikty wewnętrzne na Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać siły ukraińskie na wschodzie - ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie. Do ofensywy ma dojść na wiosnę.