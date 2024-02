Jak odróżnić gatunki niedźwiedzia?

Podchodzimy do niedźwiedzia i kopiemy go w jaja, i jeśli:

a). uciekamy, a niedźwiedź nas nie goni - jest to miś pluszowy

b). uciekamy na drzewo a niedźwiedż za nami - jest to niedźwiedź brunatny

c). uciekamy na drzewo, zaś niedźwiedź zaczyna nim trząść tak abyśmy spadli - jest to grizzly

d). uciekamy na drzewo, niedźwiedż za nami wsuwając liście - jest to miś koala

e). uciekamy, ale Pokaż całość