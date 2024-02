Prawda jest taka, że zwykły człowiek prawie nie jest w stanie pomóc innemu, który ma depresję. Czynników jest tak wiele (np. praca, sytuacja rodzinna, jakieś losowe zdarzenia życiowe), że choroba bez jasnej komunikacji osoby chorej przez zwykłą osobę jest niemal niemożliwa do zauważenia. Depresja to nie tylko leczenie farmakologiczne + terapia, trzeba często pracować nad zmianą otoczenia, bo co z tego skoro ktoś się będzie leczył jak mobbing w pracy dalej będzie Pokaż całość