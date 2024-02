Pegazus to narzędzie. Ze swojej natury jest neutralne.

Może służyć do dobrych jak i do złych rzeczy.

Co złego jest w podsłuchiwaniu rozpracowywanych grup przestępczych lub terrorystów?

Natomiast jak się bierze na cel oponentów politycznych, dziennikarzy czy nawet własny rząd to jest to wystarczający powód aby ktoś kto to zleca trafił do więzienia.