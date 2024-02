To nie pakuje Lidl tylko producent i wszystkie tego typu produkty (ser, wędliny) są w podobnych opakowaniach i we wszystkich sklepach. Nikt ich tak nie pakuje, żeby były mało ekologiczne tylko, żeby ochronić i wyeksponować produkt. Jak znajdziecie jakiś inny materiał, którym można zastąpić w tym celu plastik to zostaniecie milionerami. Jakby tą wędlinę zapakowali "ekologicznie" w papier to by było zaraz wycie, że nas Niemcy chcą otruć jadem kiełbasianym.

Chcesz mniej Pokaż całość