Mój dziadek był myśliwym, miał swoje lasy, ambony - pamiętam zawsze otwierał sejf wielkości szafy a tam dwie strzelby i góra forsy :) Był bardzo dobrym człowiekiem, pomagał ludziom i nikt do tej pory złego słowa o nim nie powiedział, chociaż zmarł w 2009 roku to wszyscy go mile wspominają, nie wrzucajcie wszystkich ludzi do jednego wora.