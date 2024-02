Niech #!$%@?, jej maz byl takim samym nacjonalista jak Putin, tylko ze nie nalezal do grupy przestepczej wywodzacej sie z dawnego KGB. Gdyby doszedl do wladzy, to tez by pewnie chodzil na pasku sluzb i prowadzil imperialistyczna polityke. Demokracja w wydaniu zachodnim w tym kraju mongolskich bekartow to jest cos do czego oni nie dorosli mentalnie i kulturowo, wiec nie ma co sie ludzic, ze w najblizszych latach sie ucywilizuja.