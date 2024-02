No cóż, jeśli oskarżenia okażą się nieprawdziwe trzeba będzie zapłacić.



Masz do wyboru iść do sądu i jeśli przegrasz zapłacić dużo więcej albo zgodzić się sprostować nieprawdziwą informację po dobroci płacąc dużo mniej.



Zrób jak uważasz - zależnie od tego czy jesteś pewien informacji które publikowałeś i wiesz że potrafisz wykazać ich prawdziwość przed sądem.