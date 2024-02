Zastanawia mnie jedna rzecz. Co w przypadku, kiedy kogoś nie stać na leczenie zwierzaka.

Bez komentarzy to po co się decydował, po co brał zwierzaka, bo tak można dywagować tak samo odnośnie #!$%@? wszystkiego od kredytu, poprzez samochód, kończąc na potomstwu.

Ot pogorszenie sytuacji życiowej, zwierzak wymaga właśnie dużych nakładów finansowych do końca życia. Co e takim przypadku? Schroniska nie przyjmują często takich zwierzaków, wet może nie chcieć uśpić.

