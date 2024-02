7 grudnia Hetman wypowiada się w Radio Zet, że kredyt 0% to byłaby patologia i "z pewnością" podniosłaby ceny. To jest ostatni moment kiedy jeszcze kandydat na ministra szczerze mówi co myśli i co jest w sumie oczywiste dla każdego.



14 grudnia jeszcze nie minister Hetman pojawia się na fotkach z jakąś minikonferencją organizowaną przez PZFD. Pan od deweloperów ciągnie za język czy będą dopłaty do kredytów, czy będą REIT-y.



