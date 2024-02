Powiem wam, ja mam wrażenie, że one po prostu źle podeszły do zadania. Zamiast zrobić to pojedynczo i widać, że to potem idzie to chciały grupą, a potem już zawiodła pewnie natura - chciały szybko bo liczył się czas, więc nie myślały o sposobie przejścia, tylko by szybko to przejść.

Nie żebym jakoś specjalnie bronił, ale zwróćcie uwagę ile one się utrzymują na tych tyrolkach. Ta co wisi najdłużej wisi 1:45 i Pokaż całość