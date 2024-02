powszechna dyskryminacja rodzin z dziećmi

To akurat bardzo łatwo zmienić, wszyscy wiemy jak, tym samym sposobem można by oddać na rynek te mityczne 2 miliony mieszkań których właściciele nie chcą wynajmować; może i ceny by spadły; dopóki to się nie zmieni to samotne matki i rodziny będą najgorszym sortem wśród możliwych lokatorów i to jest wina tylko i wyłącznie chorego prawa chroniącego patologie; więc przestań #!$%@? panie Śpiewak